Гутерреш не обосновал отказ Донбассу в праве на самоопределение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не смог предъявить правовое исследование, которым он ранее обосновывал свою позицию по Крыму и Донбассу, рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

Об этом Алимов сообщил РИА Новости.

Он напомнил, что в январе Гутерреш заявил о преобладании принципа территориальной целостности над правом народов на самоопределение в ситуации с Крымом и Донбассом.

Генсек утверждал, что опирается на детальное исследование своего правового офиса. Однако представить этот документ он не смог.

«Говорит, что у него было под этим какое-то детальное исследование правового офиса. Когда попросили это исследование предъявить, его нет», — сказал Алимов.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал позором позицию Гутерреша по Крыму и Донбассу.