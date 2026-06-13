Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости заявил, что Россия не может допустить энергетического доминирования Соединённых Штатов в мире и будет противостоять попыткам его установить вместе с партнёрами в рамках «Группы двадцати».

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По его словам, американское председательство в G20 заявляет о стремлении к энергетическому изобилию, однако на практике политика Вашингтона направлена не на это. Вместо изобилия для всех США стремятся к энергетическому доминированию.

Бердыев подчеркнул, что Россия вместе с друзьями из мирового большинства не может допустить такого развития событий и будет противостоять этим неоколониальным амбициям, в том числе с использованием инструментов профильных документов «двадцатки».

Ранее в МИД рассказали о демаршах США из-за недопуска россиян к мероприятиям G20.