Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне заявлений директора Нацразведки США Тулси Габбард заявил, что правду о биологических лабораториях раньше пытались исказить.

"Россия говорила правду о биологических лабораториях, в то время как глубинное государство и традиционные СМИ это отрицали. Это лишь один из многих примеров того, как российская правда искажается мощной и хорошо финансируемой машиной по распространению ложной информации", - написал Дмитриев в X.

Он призвал "Википедию" исправить статью о биолабораториях на Украине, озаглавленную как "конспирологическая теория".

Ранее Габбард признала, что исследования с использованием "опасных патогенов" в биолабораториях США в других странах потенциально грозят глобальной катастрофой. В рассекреченных материалах говорится, что Соединенные Штаты помогли создать на Украине свыше 40 биолабораторий, связанных с американским военно-промышленным комплексом.

Пентагон сообщил в июне 2022 года, что США поддерживали на Украине 46 биолабораторий. Это взаимодействие, по версии Вашингтона, шло в мирных целях. Между тем власти России неоднократно выражали обеспокоенность по поводу деятельности биолабораторий США на Украине. Теперь Нацразведка США фактически признала правильность этих выводов. Габбард подтвердила, что проводившиеся на этих объектах исследования имеют "очевидный потенциал катастрофического глобального воздействия".