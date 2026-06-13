МИД: Россия заявила демарши из-за недопуска делегатов на G20

Россия провела серию дипломатических демаршей в связи с недопуском своих представителей на мероприятия G20, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Об этом Бердыев рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, проблемы возникли из-за санкционных списков Вашингтона. Представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российской академии наук не смогли попасть в США.

«Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счёт серию дипломатических демаршей», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что ущемление прав отравляет атмосферу в «двадцатке» и ставит под сомнение успех американского председательства в этом году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит главы государства Владимира Путина на саммит G20 пока не прорабатывается.