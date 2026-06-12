Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал сына бывшего президента США Джо Байдена Хантера рассказать о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях и нарушениях, связанных с крупнейшей украинской газодобывающей компанией Burisma, где Хантер Байден в 2014-2019 годах был членом советов директоров.

"Дорогой Хантер, признаться и рассказать свою историю выздоровления - очень трогательно. Вы почувствуете еще большее облегчение, если также расскажете о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях, нарушениях [связанных с украинской энергетической компанией] Burisma и "10% для большого парня". Пожалуйста, сделайте это. X и весь мир ждут", - написал Дмитриев в Х.

Так он отреагировал на пост Хантера Байдена, в котором тот заявил, что ни один демократ в этом столетии не выигрывал выборы президента США "без Байдена в бюллетене".

Дмитриев: Каллас удалось всех вывести из себя

Семья Байденов и Украина

В администрации 44-го президента США Барака Обамы Джо Байдену, занимавшему пост вице-президента, фактически было поручено курировать политику в отношении Украины. В конце 2015 года он отмечал, что в течение уже "более тысячи часов" говорил по телефону с Петром Порошенко, который в то время являлся украинским лидером.

Хантер Байден, младший сын Джо Байдена, стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma в апреле 2014 года. Он должен был курировать юридический блок и заниматься продвижением компании в международных организациях. Джо Байден в это время занимал пост вице-президента США. Американская пресса писала, что Хантер Байден имел возможность лоббировать интересы Burisma с помощью своего отца. За это он якобы мог получать значительные суммы денег, часть из которых, по утверждению ряда республиканцев, мог передавать отцу.

Расследовать ситуацию вокруг Burisma попытался в 2016 году занимавший тогда пост генпрокурора Украины Виктор Шокин. Джо Байден вскоре после этого призвал Киев отправить Шокина в отставку. Данное требование было выполнено Украиной.

В 2019 году о коррупции в Burisma и вмешательстве Джо Байдена в украинские дела стал наводить справки адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани. В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года Трамп несколько раз призывал его оказать содействие расследованию Джулиани. Позднее демократы в Конгрессе США расценили эти призывы как попытку оказать давление на иностранного лидера и 24 сентября 2019 года инициировали процесс импичмента в отношении Трампа.

Скандал с Burisma разразился за год до президентских выборов в 2020 году. Демократы выражали мнение, что Трамп собирался с помощью расследования Джулиани помешать Джо Байдену одержать победу в президентской гонке. Сам Трамп неоднократно обвинял демократов в том, что они раздули историю с телефонным разговором, чтобы подорвать его шансы на переизбрание.