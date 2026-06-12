Рассекреченные по поручению директора Национальной разведки США Тулси Габбард данные о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления России по этой теме. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине», — прокомментировала Захарова.

Ранее Габбард заявила об обнародовании данных по финансированию правительством США свыше 120 биолабораторий более чем в 30 странах, в том числе на Украине.