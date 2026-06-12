Посол заявил о провале плана по России

Попытка изолировать Россию на международной арене не удалась. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, передает ТАСС.

По его словам, у страны много друзей и единомышленников, которые стремятся к независимой политике и формированию справедливого многополярного мира на основе международного права, а не на навязываемых Западом правилах.

Нечаев подчеркнул, что отношения России с партнерами по Союзному государству, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ проверены временем и устойчивы к политическим изменениям. Организации БРИКС и ШОС, уточнил он, пользуются растущим авторитетом и расширяют свое влияние. Друзья России представляют все регионы мира: Азию, Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток.

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При этом посол отметил, что Запад оказывает на Россию сильнейшее политическое, экономическое и идеологическое давление, введя более 30 тысяч нелегитимных санкций.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации (СМИ), в санкционный список попали Союз журналистов России, а также издания «Лента.ру» и «Газета.Ru».