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Захарова назвала неонацизмом решение Зеленского по русскому языку на Украине

Газета.Ruиещё 13

Решение украинского президента Владимира Зеленского исключить русский язык из списка защищаемых на Украине является «неонацизмом». Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отреагировала на исключение русского языка из перечня защищаемых на Украине
© РИА Новости
«Неонацизм в действии», — сказала она.

12 июня Зеленский подписал закон, исключающий русский из перечня языков, к которым Украина применяет положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств. При этом Конституция Украины, имеющая приоритетное право перед всеми законами, гарантирует использование и защиту русского языка и других языков нацменьшинств.

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19 мая языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка в стране в 10 раз. Сейчас штраф за первое нарушение составляет до $115, а за повторное — до $270. Ивановская считает, что для системных нарушителей эти суммы нечувствительны, поэтому она предлагает их увеличить.

Также в мае бывший президент Украины Виктор Ющенко пожаловался, что граждане страны не хотят учить украинский язык и говорить на нем. Он обвинил миллионы жителей, не знающих «мову», в равнодушии и предупредил, что без собственного языка у Украины не будет и государственности.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский.