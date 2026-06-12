Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему решил назначить на должность министра обороны Андрея Белоусова, занимавшего до этого гражданские должности. Об этом речь зашла на встрече с военнослужащими - участниками СВО.

Один из бойцов поднял вопрос о необходимости внедрения новых технологий на поле боя и привлечении к этому процессу специалистов-штурмовиков.

"Я полностью согласен, мы так и стараемся делать. У вас есть какие-то идеи? Вы пытались их как-то там по команде передавать какие-то предложения? Ну, попытайтесь сейчас, поскольку вы здесь, сейчас отдайте", - поддержал идею президент.

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"Вот счастливый случай, прямо министр обороны сидит, он этим и занимается, профессионально же", - подбодрил российский лидер.

Он рассказал, что еще будучи первым заместителем председателя правительства, "он этим занимался".

"Отчасти космосом, отчасти вот этими разработками. В значительной степени он оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим высокотехнологичным направлениям. В том числе [поэтому] он оказался в кресле министра обороны. Поэтому давайте ваше предложение", - сообщил глава государства.

Путин подчеркнул, что привлекать бойцов к процессу разработки и внедрения технологий старались и раньше, "потому что многое то, что у ребят наших получается практически на линии фронта вызывает просто удивление".

"Ну, а может быть и удивляться нечему, потому что вы же чувствуете, что нужно, примерно понимаете, что там у противника есть, что в вашем распоряжении находится и идеи соответствующие появляются. А вы, Андрей Рэмович, я вас попрошу тогда вообще в войска отдать такую команду, чтобы командиры тоже так чутко относились к этому", - поручил Путин Белоусову.

По словам президента, очень многое приходит из войск.