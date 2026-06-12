Путин обратился с призывом к недругам России

Президент РФ Владимир Путин призвал недругов России не воевать с ней, а жить дружно. Фрагмент выступления опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

По данным агентства, российский лидер обратился с призывом к коллективному Западу во время встречи с ветеранами СВО.

Путин назвал одну из важнейших задач в зоне СВО

«Никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что нанести России стратегическое поражение — это задача, которую невозможно решить.

Президент пояснил, что нанесение поражения невозможно в связи с тем, что многонациональный народ России понимает свою ответственность перед будущими поколениями, перед внуками.