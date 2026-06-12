Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расширяют использование беспилотников самолетного типа для ударов вглубь России, чтобы расколоть российское общество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО, сообщает пресс-служба Кремля.

«Задача — это внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что у Киева «ничего не получится».

По словам Путина, ситуация требует особого внимания и принятия дополнительных мер. Первоочередной задачей должно стать усиление российской системы противовоздушной обороны, отметил он.

Путин пообещал увеличить интенсивность ударов по инфраструктуре Украины

До этого Путин рассказал, что Россия приступила к формированию уникальной спутниковой группировки, ориентированной на обеспечение работы перспективных тяжелых беспилотных аппаратов, ранее не имевших аналогов. Как уточнил президент, эта орбитальная инфраструктура позволит дистанционно управлять дронами на больших расстояниях, гарантируя бесперебойную связь и навигацию даже в тех локациях, где наземная сеть полностью отсутствует.

Ранее Путин постеснялся показать «известный жест» при упоминании о недругах России.