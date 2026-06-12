МИД: Россия меняет порядок пересечения границы для дипломатов из ЕС

Со следующего понедельника для сотрудников дипломатических представительств стран ЕС на территории России вводится уведомительный порядок пересечения государственной границы. Об этом сообщает Департамент государственного протокола МИД России.

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"Департамент государственного протокола сообщает заинтересованным представителям дипломатического корпуса о введении с 15 июня 2026 года уведомительного порядка пересечения государственной границы Российской Федерации для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран - членов ЕС", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что оно также распространяется на дипломатов из отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве.

Департамент публикует памятку, составленную в форме "вопрос - ответ". В частности, в ней подчеркивается, что европейские дипломаты должны будут направлять уведомления при любом пересечении российской границы. Исключение распространяется только на поездки на родину дипломата, если речь идет о воздушном транспорте без пересадок на территории других стран ЕС, а также при наличии билетов от пункта вылета до пункта назначения.

Уведомление направляется в виде ноты в МИД России. При этом срок его подачи напрямую зависит от срока, установленного конкретными странами ЕС для персонала российских дипломатических представительств.

Помимо своих персональных данных европейский дипломат должен будет указать цель поездки, страну назначения, место и даты пересечения границы, а также вид транспорта, включая госномер машины.

МИД подчеркивает, что указание в уведомлении не всей требуемой информации может рассматриваться как нарушение уведомительного порядка.