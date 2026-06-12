Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на протяжении восьми лет Россия безуспешно пыталась убедить Киев наладить диалог с Донбассом. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Путин отметил, что Россия на протяжении восьми лет ожидала мирного разрешения конфликта в регионе, но в конечном итоге была вынуждена прибегнуть к защите местных жителей с помощью военных действий.

Москва, по словам президента, не выступает зачинщиком текущего вооруженного противостояния на Украине, напротив — страна вынуждена обороняться от массированного давления объединенных сил Запада.

Путин отметил, что государства — члены НАТО планомерно расширяют свое участие в антироссийской кампании, а первопричиной эскалации стали события 2014 года, связанные со сменой власти на Украине.

Запад, по словам президента, давно признал, что Минские соглашения были подписаны с целью дать возможность киевским властям запастись оружием и возобновить боевые действия.