Путин рассказал об одном признании Запада по Украине

Запад признал, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы дать Киеву время перевооружиться и начать военные действия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Выяснилось, что они в Минск приехали, подписали в Минске так называемые соглашения, а потом, вот сейчас, полгода назад или сколько там, публично признались: сделали специально для того, чтобы дать киевскому режиму возможность перевооружиться и начать боевые действия», — сказал он.

Путин обратился с призывом к недругам России

Глава государства добавил, что Москва восемь лет уговаривала Запад остановить войну на Украине мирными средствами, однако затем стало ясно, что это невозможно из-за нежелания властей в Киеве выполнять достигнутые договоренности. В результате России пришлось защищать людей, проживающих в Донбассе, другими средствами.

Ранее Путин заявил, что поддержка участников специальной военной операции всем российским обществом становится их духовной опорой. Российский лидер отметил, что искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому гражданину РФ.