Путин назвал День России праздником участников спецоперации

Участники специальной военной операции напрямую защищают Отечество, День России – это их день, заявил президент Владимир Путин.

Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции в Кремле по случаю государственного праздника, передает РИА «Новости». Глава государства лично поздравил бойцов.

«Вы – как раз те люди, как и другие наши военнослужащие, участники специальной военной операции… Вы напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день», – сказал Путин на встрече.

Ранее Путин отметил важность поддержки участников спецоперации всем обществом.

В мае Путин поддержал намерения ветеранов боевых действий войти в систему власти.

Днем ранее Владимир Путин указал на значимую роль военнослужащих в защите национальных интересов страны.