Путин встретился с штурмовиками в Кремле

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции (СВО) в Кремле заявил о решающей роли штурмовых подразделений в боевых действиях. Об этом пишет РИА Новости.

В начале встречи глава государства пожал руку каждому военнослужащему. Путин рассказал участникам СВО, что старается регулярно общаться с представителями различных родов войск — как с рядовыми солдатами, так и с командующими группировок.

По словам российского лидера, именно пехота и штурмовики фиксируют выполнение боевой задачи на земле. Путин отметил, что на протяжении всей истории штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и завершали военные конфликты.

Лидер страны подчеркнул, что все виды и рода войск Вооруженных сил России работают с учетом задач штурмовиков и стремятся максимально поддерживать их действия, чтобы снизить потери среди личного состава.

«Мне интересно узнать мнение людей, которые «на земле» решают важнейшие для России на сегодняшний день задачи», — сказал Путин.

12 июня он заявил, что поддержка участников СВО российским обществом является духовной опорой героев страны. Он отметил, что чувства ответственности за Россию близки каждому из россиян.