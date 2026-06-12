Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал атаку на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», заявив, что удар по объекту культурного наследия не имеет оправдания и будет предметом международного разбирательства.

© Московский Комсомолец

По словам дипломата, атака на Севастопольскую панораму стала проявлением ненависти к историческому наследию. Мирошник также заявил, что за произошедшим, по его мнению, стоят западные страны, в частности Великобритания и Франция.

В ночь на среду здание музея в Севастополе подверглось атаке беспилотника. В результате возник пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

После инцидента было заявлено, что исторические фрагменты полотна Франца Рубо не пострадали. В музее экспонировалась восстановленная версия панорамы, созданная в 1954 году группой советских художников.

Мирошник сообщил, что собранные материалы, включая экспертные заключения, результаты исследований и другие доказательства, планируется передать международным организациям, занимающимся вопросами сохранения мирового культурного наследия.

Дипломат также подчеркнул, что ответственность за произошедшее, по его мнению, не зависит от того, кто выступал заказчиком или непосредственным исполнителем атаки. По его словам, окончательные выводы следует делать после реакции международных структур и завершения необходимых экспертиз.