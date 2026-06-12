МИД: Уровень главы делегации России на G20 зависит от гостеприимства США

Уровень представительства России на предстоящей встрече «Группы двадцати» в Майами будет зависеть от готовности американской стороны проявить гостеприимство, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

По словам Бердыева, решение о составе российской делегации на встрече G20 пока не принято, передает РИА «Новости». Посол по особым поручениям МИД отметил, что подготовка к визиту ведется совместно с американскими коллегами. «Процесс нельзя назвать гладким, но продвижение в вопросах логистики ощущается», – подчеркнул дипломат.

Уровень участия Москвы определится исходя из готовности Вашингтона проявить гостеприимство и создать условия для предметной дискуссии. Выбор главы делегации будет зависеть от возможности достичь сбалансированных результатов в рамках экономического мандата объединения.

Ранее президент США называл полезным присутствие Владимира Путина на мероприятии. Бердыев согласился с этой оценкой, добавив, что современные вызовы требуют коллективного ответа на уровне первых лиц государств. Саммит «Группы двадцати» пройдет в Майами 14 и 15 декабря.

Россия получила официальное приглашение на предстоящий саммит «Большой двадцатки» в США.