Кадыров назвал врагов России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главными противниками России являются силы, которые не признают религиозные ценности и стремятся разрушить существующий миропорядок. Такое заявление он сделал в Грозном во время мероприятия, посвященного Дню России.

По словам Кадырова, первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров говорил о существовании «партии Аллаха» и «партии шайтанов». Развивая эту мысль, глава региона заявил, что нынешний противник России не признает ни Всевышнего, ни Бога.

Кадыров также заявил, что против России выступает не Украина, а западноевропейские страны и НАТО. По его словам, именно этим силам Россия во главе с президентом Владимиром Путиным противостоит в настоящее время.

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Отдельно глава Чечни упомянул санкционную политику западных государств. Он заявил, что ограничения вводятся в том числе в отношении животных, после чего в шутливой форме заметил, что опасается показывать свою кошку, чтобы против нее также не были введены санкции.

Завершая выступление, Кадыров назвал врагом России нацизм и неонацизм, заявив, что с ними необходимо продолжать борьбу.

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