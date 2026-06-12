Сын Кадырова за «выдающиеся заслуги» получил звание Героя Чечни

Помощник главы Чечни, секретарь Совбеза республики и второй сын Рамзана Кадырова Адам получил звание Героя Чечни. Об этом написал в Telegram-канале председатель правительства региона Магомед Даудов.

Чиновник уточнил, что указ о присвоении высокого звания подписал отец молодого человека. Оно присвоено за «выдающиеся заслуги» Кадырова-младшего перед РФ, деятельность по поддержке СВО и « беззаветное служение народу».

«Награда является заслуженным признанием патриотизма Адама Рамзановича, его ответственности и преданности своему Отечеству», — отметил глава правительства республики.

В посте Даудов упомянул работу Кадырова-младшего в команде первого президента Чечни, а также ответственность, мужество молодого человека и его стремление к результату.

31 мая Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в проведение специальной военной операции. Эта награда стала заслуженным признанием вклада молодого человека в обеспечение безопасности и поддержку СВО. Будучи куратором Российского университета спецназа имени Путина, он активно участвует в развитии центра подготовки добровольцев.