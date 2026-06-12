Путин поблагодарил Москалькову за ее работу
Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения с участниками церемонии ко Дню России в Кремле поблагодарил бывшего уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову за ее работу.
После завершения церемонии чествования лауреатов госпремий и Героев Труда в Кремле Путин и награжденные продолжили неформальное общение за бокалами шампанского.
"Спасибо вам за эту работу и за все 10 лет", - обратился Путин к Москальковой.
Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год.