МИД России выступил с обвинением в адрес США

Граждане России, пребывающие за границей, рискуют оказаться задержанными по запросам американских властей. Об этом предупредили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что такая угроза возникает на фоне введения многочисленных экстерриториальных санкций, которые нацелены на стратегические сегменты экономики России.

«Многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев», — отмечается в публикации.

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Также в дипведомстве сообщили, что США развернули настоящую «охоту на россиян» на территории Таиланда.