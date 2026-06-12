Путин: Господь всегда с Россией

Бог всегда с Россией, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле государственных наград и премий, приуроченной ко Дню России.

«Только что прозвучало, что Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня день России, и Всевышний, Господь, всегда с нашей страной. С праздником, с Днем России!» – приводит слова президента ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии вручения

государственных наград президент отметил гордость россиян за подвиги предков. В январе глава государства назвал святой миссию российских военнослужащих.