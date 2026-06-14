Посол пожаловался на произвол банков Швейцарии против России

Россияне сталкиваются с жесткими ограничениями со стороны швейцарских банков, которые трактуют антироссийские санкции максимально широко, заявил Швейцарии Сергей Гармонин.

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«Некоторые наши сограждане сталкиваются с произволом швейцарских кредитно-финансовых учреждений, которые крайне расширительно трактуют антироссийские санкции», — пожаловался он.

Он отметил, что проблема косвенного воздействия антироссийских санкций на граждан России сохраняется с 2022 года без изменений. При этом россияне также сталкиваются с трудностями в общении с родственниками и друзьями в России, в том числе из-за отсутствия прямого авиасообщения.

«К тому же россияне теперь лишены возможности совершать финансовые транзакции, то есть переводить в Россию или получать из нее денежные средства», — добавил Гармонин.

Ранее Гармонин заявил, что власти Швейцарии ужесточили политику выдачи виз россиянам. Посол уточнил, что в большинстве случаев гражданам России выдаются однократные визы, в то время как получение многократных виз стало редкостью.