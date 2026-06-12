Путин заявил об общей цели у всех россиян

Поддержка участников специальной военной операции обществом России становится духовной опорой героев страны.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников спецоперации — это надежная духовная опора, также, как и поддержка наших героев всем российским народом, у всех нас общие цели», — сказал глава российского государства.

Путин поздравил граждан страны с Днем России, заявив, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для российского народа. Такое мнение он высказал на церемонии вручения государственных премий и золотых звезд Героев Труда в Кремле.

В День России глава государства традиционно награждает Героев Труда и лауреатов госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.