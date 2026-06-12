Путин назвал сплоченность и патриотизм главными ценностями

Россияне встречают День России с гордостью за трудовые и боевые свершения прошлых поколений. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

В День России глава государства награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных сферах. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

«Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства — это одно единое целое», — сказал Путин в ходе вручения государственных премий.

Ранее президент Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Глава государства отметил, что народ страны объединяет верность патриотическому долгу.