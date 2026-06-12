Матвиенко сделала заявление по поводу разрешения украинского конфликта

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко опубликовала колонку в «Парламентской газете» по случаю Дня России. В ней она оценила перспективы урегулирования конфликта на Украине. По словам спикера верхней палаты парламента, Россия не видит серьёзных предпосылок для политического решения в нынешней международной обстановке.

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«Признаем, что в нынешней международной обстановке серьёзных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, увы, пока не просматривается», — написала Матвиенко.

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Она также обратила внимание на то, что западные элиты перестали даже пытаться скрывать свою русофобию. По мнению парламентария, этот факт становится всё очевиднее, пишет РИА Новости.

Председатель Совфеда подчеркнула, что коллективному Западу не нужна единая, суверенная и динамично развивающаяся Россия. Именно это, считает Матвиенко, лежит в основе западной стратегии по отношению к Москве. Поэтому Россия вынуждена учитывать эту реальность и строить свою политику соответствующим образом.

Парламентарий констатировала, что для победы в этом противостоянии Россия должна быть сплочённой и сильной. Только внутреннее единство и готовность защищать национальные интересы позволят преодолеть внешнее давление. Матвиенко призвала граждан страны осознать серьёзность момента.