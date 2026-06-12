Алиев обратился к Путину в День России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России, подчеркнув активное продвижение связей между двумя странами.

"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю вас и в вашем лице всех россиян с государственным праздником - Днем России", - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликовало государственное информационное агентство АзерТадж.

Алиев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Россией основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимоуважения, связывающих два народа на протяжении веков.

"С удовлетворением констатирую активное продвижение двустороннего торгово-экономического взаимодействия, расширение межрегиональных и культурно-гуманитарных связей", - подчеркивается в телеграмме.

"Убежден, что наши совместные усилия и далее будут способствовать развитию и укреплению азербайджано-российских отношений и многопланового сотрудничества в русле стратегического партнерства и союзничества на благо наших дружественных народов и стран", - отмечается в поздравлении.

Алиев пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России - благополучия и процветания.