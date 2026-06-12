Россия, которая остается мощным в военном отношении государством, способна дать отпор любой агрессии.

Об этом Совета Федерации Валентина Матвиенко в колонке для «Парламентской газеты».

«Российская Федерация — государство, мощное в военном отношении, способное дать должный отпор любой агрессии. Это особенно важно сейчас, когда конфликт с неонацистским киевским режимом усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации», — написала она по случаю празднования Дня России.

Она добавила, что Россия даже в самых сложных обстоятельствах стремилась и стремится находить дипломатическое решение конфликтов. При этом важно обеспечить безопасность и законные интересы страны.

Матвиенко высказалась об урегулировании конфликта на Украине

Ранее в июне Матвиенко высмеяла тенденцию к милитаризации Европейского союза. По ее словам, заявления европейских политиков о возможном нападении России — это попытка объяснить увеличение расходов на военные нужды.