Матвиенко высказалась об урегулировании конфликта на Украине

Россия отдает себе отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию украинского конфликта пока не просматривается. Об этом написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 12 июня в своей колонке на сайте «Парламентской газеты».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что военные действия — не наш выбор, напомнила Матвиенко. Россия всегда, даже в самых сложных обстоятельствах, стремилась и стремится находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов, но не любой ценой, а только при условии надежного обеспечения безопасности, законных интересов нашей страны, отметила она.

«Вместе с тем отдаем себе отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается. Наоборот, только очевиднее, что западные элиты перестали даже пытаться скрывать свою русофобию. Им не нужна единая, суверенная, динамично развивающаяся Россия. Чтобы победить в этом противостоянии, мы должны быть сплоченными и сильными», — подчеркнула спикер Совфеда.

Это важно не только для нас, но и для мира, для человечества, добавила она.

Евродепутат сделала неожиданное заявление о диалоге с Москвой