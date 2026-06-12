Гатилов заявил о невозможности "отменить" Россию

Россию невозможно "отменить", голос Москвы не может быть заглушен в международных институтах. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов на приеме по случаю Дня России.

По его словам, Россия готова защищать свои фундаментальные интересы и ценности, а также своих граждан и соотечественников, в том числе в контексте украинского кризиса.

"Невозможно "отменить" многовековую российскую культуру. Невозможно заглушить российский голос в международных институтах", - сказал дипломат в торжественной речи на приеме по случаю Дня России.

Постпред подчеркнул, что Россия продолжит отстаивать свои интересы и выступать за основанный на Уставе ООН международный порядок. Он отметил, что Москва остается приверженной центральной роли всемирной организации в поддержании международного мира и безопасности, содействии устойчивому развитию и развитию диалога между государствами.

Мероприятие по случаю праздника по традиции прошло в здании постпредства.

Гостям представили выставку картин российского художника Георгия Шилова "От океана до океана", посвященную знаковым уголкам России. В экспозицию вошли изображения озера Байкал, вулканов Камчатки, а также природного парка "Ленские столбы", включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.