Глава Россотрудничества отправится в Сирию для открытия Русского дома

Глава Россотрудничества Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия Русского дома.

Об этом рассказали ТАСС в агентстве.

«Россотрудничество и Сирия договорились увеличить квоты и возобновить работу Русского дома в Дамаске. В Россотрудничестве состоялась встреча главы агентства Игоря Чайки с временным поверенным в делах посольства Сирии в России Абдулраззаком Исмаилом», — сообщили в организации.

В результате переговоров стороны достигли договоренностей по возобновлению работы Российского центра науки и культуры в Дамаске, который был закрыт в декабре 2024 года.

Чайка предложил в кратчайшие сроки направить в Сирию техническую делегацию. Она проведет оценку состояния Русского дома и согласует все необходимые организационные вопросы с Дамаском. После этого руководитель агентства намерен лично прилететь в сирийскую столицу для официального открытия представительства.

В апреле президент России Владимир Путин своим указом назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества. Прежний руководитель агентства Евгений Примаков заявил, что его расставание с госслужбой «происходит по любви и со взаимным уважением». В свою очередь, Игорь Чайка выразил главе государства благодарность за доверие. Что известно о новом и прежнем руководителях агентства — в материале «Газеты.Ru».