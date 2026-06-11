Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что дипломатическая служба Евросоюза деградирует. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Джабарова, в этом виновато руководство главы службы Каи Каллас. Он также добавил, что внутри Евросоюза накапливаются противоречия, поэтому в будущем государства, по его мнению, начнут работать в дипломатической стезе самостоятельно.

«Мое мнение, что дипломатическая служба ЕС абсолютно деградировала под руководством Каи Каллас. Что не выступление, то обязательно оно вызывает скандал во многих странах, несогласие. Бюджет огромный — миллиард евро в год. На что? На болтовню, которую полуграмотная Кая Каллас себе позволяет? На самом деле функцию по выработке внешней политики должна каждая страна выполнять сама», — заявил он.

Ранее французские дипломаты предложили реорганизовать дипломатические службы Евросоюза и дать больше полномочий главе евродипломатии Кае Каллас.