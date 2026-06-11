Российский посол назвал крупнейшую ошибку ЕС
Решение Европейского союза (ЕС) отказаться от российских энергоресурсов стало крупнейшей ошибкой объединения.
Об этом в интервью французскому онлайн-СМИ Tocsin заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
«Крупнейшей ошибкой Евросоюза стал отказ от российских энергоресурсов. Ведь Европа развивалась благодаря дешевой энергии и дешевому газу. Именно это было главным стимулом ее экономического роста и важнейшим конкурентным преимуществом на мировых рынках», — сказал он.
Евросоюзу указали на большую ошибку в отношении России
По его словам, со временем европейцы неизбежно зададутся вопросом, кто именно навязал Брюсселю подобную экономическую политику.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о судьбе «Северных потоков».
«Достаточно только нажать кнопку, чтобы газ пошел, но для этого нужно решение руководства страны», — констатировал он.