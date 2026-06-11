Медведев заявил о «весьма привлекательных целях» на Украине для российских военных

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», заявив, что Россия не будет в ответ атаковать культурные объекты на Украине. По его словам, там «есть другие весьма привлекательные цели», передает РИА Новости.

Медведев назвал атаку ВСУ на объект культурного наследия чистым варварством, которое нельзя объяснить никакой логикой.

Медведев: ни одна страна не подвергалась такому давлению, как РФ сейчас

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа с кумулятивным зарядом.

По последним данным, внутри здания все выгорело, но некоторые фрагменты экспозиции сохранились. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».