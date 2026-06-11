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Медведев заявил о «весьма привлекательных целях» на Украине для российских военных

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», заявив, что Россия не будет в ответ атаковать культурные объекты на Украине. По его словам, там «есть другие весьма привлекательные цели», передает РИА Новости.

Медведев заявил о «весьма привлекательных целях» на Украине для российских военных
© Global Look Press

Медведев назвал атаку ВСУ на объект культурного наследия чистым варварством, которое нельзя объяснить никакой логикой.

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Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа с кумулятивным зарядом.

По последним данным, внутри здания все выгорело, но некоторые фрагменты экспозиции сохранились. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».