Захарова стихами Пушкина прокомментировала визит "евротройки" в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале стихами русского поэта Александра Пушкина прокомментировала визит послов Франции, Великобритании и Германии Николя де Ривьера, Найджела Кейси и Александра Ламбсдорфа в российское внешнеполитическое ведомство.

Дипломат напомнила, что несколько лет назад послы этих же стран отказались встречаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Как писал неотменяемый Пушкин: "Шли годы. Бурь порыв мятежный развеял прежние черты". И вот, они у порога с просьбой принять", – цитирует Захарову RT.

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Послы Франции, Британии и Германии посетили российский МИД 11 июня. Там они провели встречу с замглавы ведомства Михаилом Галузиным. Французский посол отметил, что после визита будет опубликовано совместное заявление.

Между тем в министерстве рассказали, что главам дипмиссий была озвучена оценка политики их стран относительно конфликта на Украине. Им также разъяснили подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования ситуации.