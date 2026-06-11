Полянский: Россия не будет сидеть сложа руки на фоне подготовки Запада к войне

Москва намерена решительно реагировать на стремительную милитаризацию европейских государств и учения североатлантического альянса у своих границ, сообщил постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета Организации.

«Коллеги, я надеюсь, что вы понимаете, что мы не будем сидеть сложа руки, пока вы под видом «борьбы за мир» будете готовиться к войне с Россией. Мы обязаны подобные сценарии просчитывать и упреждать», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

Полянский добавил, что 11 июня начался второй этап совместных учений России и Белоруссии с использованием нестратегических ядерных сил. Эти маневры призваны поддержать боеготовность в условиях напряженности, созданной европейскими государствами.

Постпред подчеркнул отсутствие угроз со стороны Москвы, однако напомнил о праве защищать сограждан и инфраструктуру любыми доступными методами. Он призвал оппонентов остановиться, оставив окончательный выбор за ними.

В мае начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о доставке ядерных боеприпасов для совместных учений России и Белоруссии.

В марте Полянский заявил о подготовке Европейского союза к военному конфликту с Москвой.

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова назвала милитаризацию западных стран признаком подготовки к полномасштабной войне.