Медведев сделал громкое заявление о давлении на Россию

Россия - единственная страна в современной истории мира, которая подвергается настолько сильному давлению. Это отметил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

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Медведев назвал одним из вызовов современности "беспрецедентное давление извне".

"Мы должны давать и даем ответ", - подчеркнул он.

"Никогда в современной мировой истории ни одна страна не подвергалась такому объему незаконных ограничений", - отметил председатель партии.

По его словам, нужно сделать все, "чтобы даже в таких условиях Россия развивалась".