Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине замер прежде всего по вине киевских переговорщиков. Так он прокомментировал соответствующие высказывания окружения главы киевского неонацистского режима Владимира Зеленского.

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Как заметил Карасин, ему трудно судить о задумках киевской власти, однако он может сказать, что переговорный процесс, который замер, согласно заявлениям Киева, замер прежде всего непосредственно по вине киевских переговорщиков.

«Потому что та позиция, которую они занимали, ведет мгновенно к тупику», — подчеркнул собеседник издания.

По словам сенатора, для того, чтобы танцевать нужно два партнера, но второй партнер не особенно хочет переговариваться. При этом Карасин уточнил, что детали надо прояснять.

Собеседник издания указал, что это не так все просто, и на Украине слишком много голосов, которые говорят разные вещи в разное время.