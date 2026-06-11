Галузин разъяснил послам «евротройки» подходы РФ к урегулированию на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин принял послов Великобритании, Франции и Германии по их просьбе в МИД РФ. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что главам дипмиссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран к украинскому кризису. Замминистра иностранных дел РФ подчеркнул, что действия лидеров Британии, Франции и ФРГ направлены на «максимальное стимулирование киевского режима» к продолжению войны против России.

«Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня послы «евротройки» приезжали в МИД РФ на встречу с заместителем Сергея Лаврова, о которой просили ранее. Свой приезд они никак не прокомментировали.

Известно, что переговоры уже завершились. Иностранные дипломаты покинули здание МИД РФ. Встреча длилась полтора часа.