$71.7983.08

«Каждую неделю Киев бомбит ЕС»: Захарова жестко осадила действия Евросоюза

Московский Комсомолец

Брюссель, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, согласовал уже десятки миллиардов евро на закупку вооружения для Киева. Тем самым власти ЕС интегрировали Украину в программы производства БПЛА, наладив целый конвейер поставок смертоносного оружия, отметила она в телеграм-канале.

А в ответ за последние три месяца европейцы получили 11 подтверждённых инцидентов с беспилотниками на территориях своих стран. Если «называть вещи своими именами», то Киев бомбит Евросоюз каждую неделю.

Вместе с тем «безумие Банковой» вызвало «социальные последствия для всей Восточной Европы», «правительственный кризис в Латвии», «логистические проблемы в Финляндии», перечислила дипломат. Если и вводить термин «политическое членовредительство», то, по словам Захаровой, «лучше иллюстрации не найти».