Брюссель, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, согласовал уже десятки миллиардов евро на закупку вооружения для Киева. Тем самым власти ЕС интегрировали Украину в программы производства БПЛА, наладив целый конвейер поставок смертоносного оружия, отметила она в телеграм-канале.

А в ответ за последние три месяца европейцы получили 11 подтверждённых инцидентов с беспилотниками на территориях своих стран. Если «называть вещи своими именами», то Киев бомбит Евросоюз каждую неделю.

Вместе с тем «безумие Банковой» вызвало «социальные последствия для всей Восточной Европы», «правительственный кризис в Латвии», «логистические проблемы в Финляндии», перечислила дипломат. Если и вводить термин «политическое членовредительство», то, по словам Захаровой, «лучше иллюстрации не найти».