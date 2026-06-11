Путин назвал грядущие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием

Президент России Владимир Путин в четверг, 11 июня, провел оперативное совещание Совета безопасности, темой которого стало обеспечение общественной безопасности во время подготовки к сентябрьским выборам. Он подчеркнул, что предстоящее голосование — важнейшее политическое событие в жизни страны.

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— В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны, — передает слова Путина ТАСС.

Президент России 1 апреля во время встречи с представителями ЦИК акцентировал внимание на необходимости обеспечения суверенитета выборов в Государственную думу. Он заявил, что ни одна внешняя сила не должна иметь возможности влиять на ход или результаты голосования граждан.

Владимир Путин 20 марта подписал указ о назначении «пятерки» членов ЦИК. В новый перечень вошли Элла Памфилова, Игорь Борисов, Антон Лопатин, Наталья Бударина, а также Герой России Анатолий Сысоев, который является выпускником программы «Время героев».

Представители ЦИК сообщили, что выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в сентябре. Их своим указом назначит Владимир Путин — соответствующий документ опубликуют в июне. Срок полномочий выбранных депутатов составит пять лет — до сентября 2031 года.