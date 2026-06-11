Песков: Москва обеспокоена новым витком напряжённости на Ближнем Востоке

Дмитрий Песков прокомментировал очередную эскалацию на Ближнем Востоке, вылившуюся в новое перекрытие Ираном Ормузского пролива.

«Мы обеспокоены этим и призываем все стороны к сдержанности, к возвращению к переговорному процессу», - сказал спикер Кремля.

Он подчеркнул, что очередной виток напряжённости, к которому привёл провал переговоров между Ираном и США, «чреват новыми дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и для экономики в целом».