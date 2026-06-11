Лавров и глава МИД Бахрейна начали встречу в Москве

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни начали переговоры для обсуждения двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни проводят встречу в российской столице, передает РИА «Новости».

В сентябре прошлого года министры провели очные переговоры в Сочи. Тогда дипломаты встретились в Сочи на полях восьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.