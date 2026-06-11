В России оценили перспективы июньской встречи с посланниками Трампа

Планируемая в июне встреча представителей РФ со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером является лишь подготовкой к возможным будущим переговорам между Москвой и Вашингтоном, ожидания от которых должны быть максимально скромными. Такое мнение в беседе с Рамблером высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская сторона находится в постоянном контакте с американскими коллегами и ожидает «обычную встречу в июне». До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков также подтвердил, что визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию готовится, однако точные сроки поездки пока не определены.

Комментируя возобновление контактов после затишья, Блохин призвал не путать саму встречу представителей двух стран с полноценным переговорным процессом и напомнил о прошлых неудачных попытках наладить диалог.

Сама эта встреча между Дмитриевым, Уиткоффом и Кушнером — это лишь подготовка к переговорам. Комплексные, серьезные дискуссии еще не факт, что начнутся. Поэтому ожидания самые скромные. Мы помним, как из встречи на Аляске ничего не вышло и тот импульс сошел на нет. Из множества предыдущих контактов в этом же формате тоже ничего в итоге не вылилось. Цель сейчас — попытаться снова перезапустить российско-американские отношения и, следовательно, украинское направление, переговоры по которому сейчас стагнируют. Это попытка начать все с чистого листа. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

По мнению политолога, возвращение Белого дома к украинской теме во многом обусловлено тактическим расчетом: когда у администрации США стагнирует решение иранского вопроса, она переключается на другие медийные треки. В этой ситуации Вашингтон может попытаться задействовать Москву как посредника.

«Когда одна проблема стагнирует — а у Трампа как раз добавилась и забуксовала новая иранская проблема, — можно временно вернуться к другой. К украинскому вопросу приковано внимание всех мировых СМИ, и активизация здесь, даже если контакты будут просто происходить, работает в плюс Трампу. Это привлечение внимания, определенная тактика и стратегия. На иранском направлении Вашингтону сейчас явно нужна помощь, и ее могла бы предоставить Россия, учитывая наши прекрасные отношения с Тегераном. Мы могли бы выступить своеобразным модератором на ближневосточном треке. Однако внутри США, в Европе и на самой Украине слишком много противников нормализации диалога с Москвой, и эти силы будут активно препятствовать любым контактам».

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером.