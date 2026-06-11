Дмитриев выступил с предложением по решению конфликта на Украине

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил надежду на то, что Европа займет более реалистичную позицию по урегулированию конфликта на Украине.

"Позиция России ясна и последовательна. Мы рады, что европейская позиция меняется, потому что раньше она была нереалистичной. И я надеюсь, что Европа станет более реалистичной", - сказал Дмитриев в интервью газете Berliner Zeitung.

Он отметил, что Россия очень четко обозначила, как выглядит мирное урегулирование, и президент РФ Владимир Путин изложил его.

"И даже Зеленский заявлял, что американцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности, если Украина уйдет из Донбасса. Так что, я считаю, Зеленский тоже в значительной степени понимает, в чем заключается позиция США и в чем заключается российская позиция", - подчеркнул глава РФПИ.

С точки зрения того, что должно произойти для достижения мира, по словам Дмитриева, существует предельная ясность.

"В этом отношении мы видим большую вовлеченность со стороны европейцев и других сторон. Поэтому я бы сказал, что на самом деле довольно ясно, что именно нужно для мира - реалистичное решение. Ведь помните, раньше некоторые люди предлагали нереалистичные варианты. Поэтому я думаю, что сейчас на столе лежит реалистичное решение. Если Украина его примет, мир наступит немедленно. И, по сути, это понимает все больше и больше людей", - резюмировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

В то же время он заметил, что сосредоточен на экономической сфере, на двустороннем экономическом сотрудничестве с США и его расширении. "Украина - один из вопросов, но наше основное внимание сосредоточено на отношениях между США и Россией", - заключил Дмитриев.