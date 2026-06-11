Россия намерена потребовать от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша отозвать обвинения в сексуальном насилии, якобы совершённом российскими военными в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Алимов. Его слова передаёт информационное агентство РИА Новости.

Ранее секретариат ООН опубликовал ежегодный доклад о сексуальном насилии в зонах вооружённых конфликтов. В этом документе Россия была включена в так называемый чёрный список. Основанием послужили утверждения о причастности российских военнослужащих к эпизодам насилия в отношении военнопленных и гражданских лиц на Украине.

«С генсеком [ООН Гутерришем] диалог будем вести для доведения наших озабоченностей и потребуем от него отозвать это решение», - подчеркнул Александр Алимов. Замглавы МИД РФ отметил, что обвинения со стороны ООН не имеют под собой реальных доказательств.

По словам дипломата, опубликованный доклад основан на домыслах и дезинформации, которую распространяет киевский режим. Москва настаивает на том, что подобные обвинения являются политически мотивированными и не соответствуют действительности. Россия продолжит отстаивать свою позицию в рамках международного диалога.

Небензя назвал риски политизации работы ООН по ядерной программе Ирана

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя уже требовал от генсека Гутерриша осудить удары Украины по Старобельску и Енакиево. Теперь к этому добавилось требование пересмотреть доклад о сексуальном насилии. Российская сторона намерена добиваться отзыва порочащих её репутацию обвинений.