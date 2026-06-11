Главе дипслужбы ЕС Кае Каллас удалось всех вывести из себя, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Кае удалось всех вывести из себя", - написал он в X.

Так глава РФПИ прокомментировал публикацию газеты Financial Times (FT) со ссылкой на источники, что страны - участницы Европейского союза прорабатывают варианты возможной радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Отмечается, что европейские страны рассматривают возможность лишения Каллас и ее отдела с бюджетом в 1 млрд евро полномочий с целью передачи функций EEAS странам Евросоюза.

Каллас выступила против создания общей армии Евросоюза

Ранее Дмитриев заявлял, что Каллас подталкивает мир к третьей мировой войне и представляет наибольшую опасность для западной цивилизации.