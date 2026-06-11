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Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне

ТАССиещё 1

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что находится в постоянном контакте со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Следующая регулярная встреча должна состояться в июне.

Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером
© РИА Новости
"Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча", - сказал он в интервью газете Berliner Zeitung. Дмитриев подчеркнул, что находится "в постоянном контакте" с Уиткоффом и Кушнером.