Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что находится в постоянном контакте со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Следующая регулярная встреча должна состояться в июне.

"Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча", - сказал он в интервью газете Berliner Zeitung. Дмитриев подчеркнул, что находится "в постоянном контакте" с Уиткоффом и Кушнером.