Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в том, что ЕС изменит свою позицию по украинскому конфликту.

«Конечно, чудеса случаются, но мне очень мало верится в то, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ОДКБ.

Ранее Лавров сказал, что, пока Россия не убедится в серьёзности намерений ЕС насчёт переговоров, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.

Глава евродипломатии Кая Каллас до этого заявила, что момент для переговоров России и ЕС ещё не наступил.

Немецкий журналист, публицист и кинодокументалист Хуберт Зайпель в ответ на это заметил, что Каллас не может устанавливать условия по диалогу с Россией.